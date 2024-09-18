İngiltere enflasyonu sabit kaldı

Birleşik Krallık'ta yıllık enflasyon oranı, Ağustos 2024 itibarıyla Temmuz ayında olduğu gibi %2,2 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, ekonomistler tarafından yapılan tahminlerle uyumlu bir şekilde değişmedi. Enflasyon oranının sabit kalmasında, çeşitli ekonomik faktörlerin etkisi belirleyici oldu. Özellikle, hava yolculuğu ücretleri ve Avrupa güzergâhlarındaki artışlar, enflasyona yukarı yönlü katkı sağladı. Hava yolculuğu ücretleri, Temmuz ayında %11,9 oranında artmışken, Ağustos ayında bu artış oranı %10,4’e geriledi. Bu durum, hava yolu biletlerindeki fiyat değişikliklerinin enflasyon üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Ayrıca, eğlence ve kültür harcamalarındaki fiyat artışları da gözlemlendi. Eğlence ve kültür harcamaları, Temmuz ayında %4 oranında artmışken, Ağustos ayında bu artış %3,7’ye düşmüş durumda. Ulaşım maliyetleri de enflasyon üzerinde etkili oldu; Temmuz ayında %1,3 oranında artarken, Ağustos ayında %0,2’ye geriledi. Özellikle ikinci el otomobillerdeki fiyat artış hızındaki değişiklik dikkat çekici. Temmuz ayında ikinci el otomobillerin fiyatları % -6,6 oranında düşerken, Ağustos ayında bu oran % -8,4 olarak gerçekleşti.

Bu artışların yanı sıra, motor yakıtlarının fiyatlarında yaşanan düşüşler enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı. Benzin fiyatları, Temmuz ve Ağustos 2024 arasında litre başına 2,1 peni düşerek, Ağustos 2023'te litre başına 148,5 peni olan fiyatın, Ağustos 2024 itibarıyla litre başına 142,3 peniye gerilemesine neden oldu. Bu durum, motor yakıtlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, genel enflasyon oranının düşmesini sağladı.

Diğer bir aşağı yönlü baskı kaynağı ise restoran ve otel fiyatları oldu. Restoran ve otel fiyatları, Temmuz ayında %4,3 oranında artarken, Ağustos ayında bu artış %4,9’a çıktı. Bu artış, özellikle çeşitli alkollü ürünler için pub ve restoran fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklandı. Gıda fiyatları ise daha yavaş bir oranda arttı. Gıda fiyatlarının artış oranı, Temmuz ayında %1,3, Ağustos ayında ise %1,5 olarak kaydedildi. Bu durum, gıda ürünlerinin enflasyon üzerindeki etkisini sınırladı.

Konaklama ve kamu hizmetleri maliyetleri, Temmuz ve Ağustos 2024 arasında gözle görülür bir değişim yaşadı. Bu maliyetler Temmuz ayında %1,5 oranında artarken, Ağustos ayında % -1,6 oranında düşüş gösterdi. Bu durum, konut ve kamu hizmetleri sektörlerinde yaşanan maliyet değişikliklerinin enflasyon üzerindeki etkisini değiştirdi.

Temmuz ayında %0,2 oranında bir düşüş yaşanan Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında artış gösterdi. Bu artış, enflasyon oranının sabit kalmasında etkili bir faktör olarak değerlendirilebilir. CPI’deki bu artış, genel ekonomik koşulların ve fiyat değişikliklerinin enflasyon üzerindeki etkilerini yansıtır.

Sonuç olarak, Birleşik Krallık'ta enflasyon oranı Ağustos 2024 itibarıyla değişmeden kalırken, çeşitli harcama kalemlerinde yaşanan fiyat değişiklikleri ve motor yakıtları gibi bazı faktörler, enflasyon oranı üzerinde dengeli bir etki yarattı. Bu gelişmeler, ekonomistlerin ve politika yapıcıların gelecekteki ekonomik stratejilerinde dikkate alacakları önemli göstergeler olarak değerlendirilebilir.