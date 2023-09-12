İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Türk Bayrağı yasağı

Hafta sonunda Championship'in en kritik maçı oynanacak.

Bu maçta Londra ekibi ezeli rakibi olarak ilan ettiği Leeds United’ı konuk edecek.

Bu maç öncesinde İngiltere Futbol Federasyonu, Milwall taraftarlarının stada Türk bayrağı ile girmelerini yasakladı.

Türk bayrağı açan taraftarların stada alınmaması gerektiğini Milwall kulübü yönetimine iletti. İngiliz kulübünün yönetimi taraftarları arasında Türkler olduğunu bunu engellemelerinin söz konusu olmadığını iletti.

Türk bayrağı ne alaka diyebilirsiniz?..

Nisan 2011'deki dört Millwall taraftarı İstanbul’da hayatlarını kaybeden Kevin Speight ve Christopher Loftus isimli Leeds taraftarlarının ölümleriyle dalga geçmek için Leeds maçında Türk bayraklarını salladı. O günden beri Milwall’ın stadında Leeds maçlarında Türk bayrağı yasak. Kaynak: Fotospor