İngiltere Gazze'de ateşkes çağrılarını yine reddetti

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemediklerini yineleyerek mevcut durumda muhtemel ateşkesin Hamas'a fayda sağlamasını istemediklerini ileri sürdü.

İngiltere Gazze'de ateşkes çağrılarını yine reddetti

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Londra'daki yabancı gazetecilere yönelik basın brifinginde soruları yanıtladı.

"İngiliz hükûmetinin, Gazze'de artık ateşkes çağrısında bulunması için kırmızı çizgisi nedir?" sorusuna verdiği yanıtta Sözcü, hükûmetin, insani aralar verilmesini desteklediğini anımsatarak ancak halihazırda Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemediklerini yineledi.

Sözcü, "Bu aşamadaki pozisyonumuz, ateşkesin Hamas'a fayda sağlamasını istemediğimiz yönünde." ifadesini kullandı.

Daha geniş coğrafyada, İngiltere'nin Orta Doğu'daki barış sürecine ilişkin uzun süredir devam eden tutumunun çok net olduğunu vurgulayan Sözcü şunları kaydetti:

"Gazze ve Batı Şeria'da yaşayabilir ve egemen bir Filistin devletinin yanı sıra güvenli ve emniyetli bir İsrail'in var olmasını sağlayacak müzakere edilmiş bir çözümü destekliyoruz ve bölgedeki liderlerle yaptığımız tüm görüşmelerde de bunu savunuyoruz."

"HER SALDIRIYI BAĞIMSIZ OLARAK SORUŞTURMAK VE DOĞRULAMAK NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Sözcü, "İki hafta önce El-Ehli Hastanesi'ne yapılan saldırıya ilişkin yönelttiğimiz soruya verdiğiniz yanıtta, hastaneyi vuran füzenin Gazze'den atıldığını öne sürmüştünüz. Peki bugün Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırıda mı Gazze"den yapıldı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"(Gazze'de) Her saldırıyı bağımsız olarak soruşturmak ve doğrulamak niyetinde değiliz, ancak ilgili makamların zamanı geldiğinde gerçekleri ortaya koymasının önemli olduğuna inanıyoruz."

"SAVAŞ SUÇLARININ İŞLENİP İŞLENMEDİĞİNİ BELİRLEMEK BİZE DÜŞMEZ"

Sözcü, Gazze'de işlenen savaş suçlarının soruşturulması çağrıları bağlamında İngiltere'nin pozisyonunun sorulması üzerine, "Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi ve sivillerin korunması çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Savaş suçlarının işlenip işlenmediğini belirlemek bize düşmez." yanıtını verdi.

"YERLEŞİMCİLERİN FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK ŞİDDETİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Sözcü, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini kınayıp kınamadıkları sorulduğunda, "Evet kesinlikle. (İsrailli) Yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Sözcü, bu konunun, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı son telefon görüşmesinde de gündeme getirildiğini hatırlattı.

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