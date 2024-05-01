İngiltere, gönüllü sığınmacıyı Ruanda'ya sınır dışı etti

İngiltere'de geçtiğimiz hafta yasalaşan Ruanda Planı'na göre Afrika kökenli bir sığınmacı bu ülkeye gönderilebilecek kişiler arasında yer almıyor. Ancak gönüllü olan bir sığınmacı Ruanda'ya gitmeyi kabul etti.

Yasal yollarla İngiltere'ye gelerek sığınma talebinde bulunan fakat talebi reddedilen sığınmacıya Ruanda'ya sınır dışı edilmeyi kabul etmesi karşılığında 3 bin sterlin (yaklaşık 120 bin TL) yardım parası da ödendi.

İngiltere, ülkedeki Arnavut göçmenlere de ülkelerine dönmeleri karşılığında ödeme yapıyor.

Arnavutluk'la yapılan anlaşma çerçevesinde yapılan ödeme kapsamında birçok Arnavut göçmene bin 500 sterlin (yaklaşık 60 bin TL) verilmişti.

RUANDA PLANI

Ülkedeki göçmenleri sınır dışı etmek ve düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye gelmesini engellemek isteyen İngiltere tarafından Ruanda Planı hazırlamıştı.

Geçen hafta yasalaşan plana göre kendi ülkesine sınır dışı edilemeyen kişiler "güvenli ülke" kabul edilen Ruanda'ya sınır dışı edilecek.

Ülkeye yasa dışı yollarla giren kişilere sığınma talebinde bulunma hakkı tanınmayacak.

İngiltere'den gelen göçmenler Ruanda tarafından da sınır dışı edilemeyecek.