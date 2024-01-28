İngiltere Husilere ait İHA düşürdü

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz’deki bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. Hava aracının, Husilere ait olduğu belirtildi.

Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, “HMS Diamond adlı gemimiz, İran tarafından desteklenen Husilerin Kızıldeniz’de gerçekleştirdiği insansız hava araçlı saldırıyı başarıyla engelledi” ifadesini kullandı.

Açıklamada, insansız hava aracının, deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak amacıyla Kızıldeniz’de bulunan HMS Diamond savaş gemisini hedef aldığı belirtildi. Hava aracının düşürüldüğü, geminin ve personelinin herhangi bir zarar görmediği de eklendi.

Bakanlık, bu tür saldırıların seyrüsefer özgürlüğünü hedef aldığını ve bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

12 Ocak’ta, ABD ve İngiltere, deniz ticaretini tehdit ettikleri gerekçesiyle Yemen’deki Husilere karşı hava saldırıları başlatmıştı.