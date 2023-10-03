İngiltere İçişleri Bakanından ‘kitlesel göç kasırgası’ uyarısı

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Muhafazakar Parti’nin konferansında yaptığı konuşmada, ülkesinin ve dünyanın göçmenlik sorunuyla mücadele etmek zorunda olduğunu söyledi.

KAYNAK: AA
İngiltere İçişleri Bakanından ‘kitlesel göç kasırgası’ uyarısı

Braverman, ülkesinin sınırlarını korumak için gerekeni yapacağını vurguladı.

Göçmenlik Seçeneği Milyarlarca İnsan İçin Gerçekçi Bir Olasılık

Braverman, 20. yüzyılda kendi anne ve babasının da göçmen olduğunu hatırlatarak, bugünün dünyasında daha yoksul bir ülkeden daha zengin bir ülkeye taşınmanın milyarlarca insan için gerçek bir seçenek olduğunu belirtti. Braverman, “Yaklaşmakta olan kasırganın yanında 20. yüzyılda kendi anne ve babamı dünyanın dört bir yanına taşıyan değişim rüzgarı sadece bir rüzgardı.” dedi.

İngiliz Halkı Göçe Karşı

Braverman, İngiliz halkının göçmenlere karşı nezaketli olduğunu ancak kamuoyu yoklamalarının seçmenlerin göçün çok yüksek olduğunu düşündüğünü gösterdiğini aktardı. Braverman, “İngiliz halkının nezaketini sorgulamayacağım ama kamuoyu yoklamaları seçmenlerin göçün zaten çok yüksek olduğuna inandığını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Yasası Suçlulara Üstünlük Sağlıyor

Braverman, eski Başbakan Tony Blair’in yürürlüğe koyduğu İnsan Hakları Yasası’nı eleştirdi. Braverman, bu yasanın suçlulara ve yasa dışı göçmenlere üstünlük sağladığını iddia etti. Braverman, “Ülkemiz, başka bir çağ için tasarlanmış uluslararası kurallardan oluşan yoğun ağın içine düşmüş ve yanlış adlandırılmış İnsan Hakları Yasası’nı geçirerek, bu kuralların etkisini artıran da İşçi Partisi’dir.” dedi. Braverman, İnsan Hakları Yasası’nın adının “Ceza Hakları Yasası” olarak değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Titre Avrupa karşında Galatasaray var. Sedat Kaya yazdı Spor
Titre Avrupa karşında Galatasaray var. Sedat Kaya yazdı
Domates festivalinden utanın be!.. Yazarlar
Domates festivalinden utanın be!..
Reis Bey! Asıl PKK ansızın geliveriyor! Yazarlar
Reis Bey! Asıl PKK ansızın geliveriyor!
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Suç; Insider trading (içeriden bilgi alma) Yazarlar
Suç; Insider trading (içeriden bilgi alma)
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN