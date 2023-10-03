İngiltere İçişleri Bakanından ‘kitlesel göç kasırgası’ uyarısı

Braverman, ülkesinin sınırlarını korumak için gerekeni yapacağını vurguladı.

Göçmenlik Seçeneği Milyarlarca İnsan İçin Gerçekçi Bir Olasılık

Braverman, 20. yüzyılda kendi anne ve babasının da göçmen olduğunu hatırlatarak, bugünün dünyasında daha yoksul bir ülkeden daha zengin bir ülkeye taşınmanın milyarlarca insan için gerçek bir seçenek olduğunu belirtti. Braverman, “Yaklaşmakta olan kasırganın yanında 20. yüzyılda kendi anne ve babamı dünyanın dört bir yanına taşıyan değişim rüzgarı sadece bir rüzgardı.” dedi.

İngiliz Halkı Göçe Karşı

Braverman, İngiliz halkının göçmenlere karşı nezaketli olduğunu ancak kamuoyu yoklamalarının seçmenlerin göçün çok yüksek olduğunu düşündüğünü gösterdiğini aktardı. Braverman, “İngiliz halkının nezaketini sorgulamayacağım ama kamuoyu yoklamaları seçmenlerin göçün zaten çok yüksek olduğuna inandığını gösteriyor.” ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Yasası Suçlulara Üstünlük Sağlıyor

Braverman, eski Başbakan Tony Blair’in yürürlüğe koyduğu İnsan Hakları Yasası’nı eleştirdi. Braverman, bu yasanın suçlulara ve yasa dışı göçmenlere üstünlük sağladığını iddia etti. Braverman, “Ülkemiz, başka bir çağ için tasarlanmış uluslararası kurallardan oluşan yoğun ağın içine düşmüş ve yanlış adlandırılmış İnsan Hakları Yasası’nı geçirerek, bu kuralların etkisini artıran da İşçi Partisi’dir.” dedi. Braverman, İnsan Hakları Yasası’nın adının “Ceza Hakları Yasası” olarak değiştirilmesi gerektiğini savundu.