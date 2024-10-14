İngiltere kazandı Jack Grealish borçlandı

İngiltere'nin kanat oyuncusu Jack Grealish, Liverpool'un defans oyuncusu Trent Alexander-Arnold’un 3-1’lik UEFA Uluslar Ligi zaferinde attığı muhteşem frikik sonrası 500 sterlin borçlandığını açıkladı. Grealish, ilk yarıda attığı golle İngiltere’yi 1-0 öne geçirirken, Declan Rice, maçın sonlarına doğru üçüncü golü kaydetti. Bu sonuçla İngiltere, Yunanistan karşısındaki ev sahibi mağlubiyetin ardından galibiyet serisine döndü.

Alexander-Arnold'un 74. dakikada kullandığı serbest vuruşla takımına rahat bir nefes aldırdığını ifade eden Grealish, "Şaka yollu, ‘Eğer bu frikiği atarsan, sana 500 sterlin vereceğim’ dedim; o da topu üst köşeye gönderdi. Ona borçlandım," şeklinde konuştu. Maçın sonlarına doğru daha fazla gol bulabileceklerini vurgulayan Grealish, "İlk yarıda zaman zaman zorluk yaşadık. Sonunda, oyuncular olarak bir set-piyesle gol yemekten biraz üzgünüz. Bugün galibiyete ihtiyacımız vardı, bununla mutluyum," dedi.

"Do you know how good Jack is?!" ☝



Declan Rice full of praise for his England teammate Jack Grealish #ITVFootball | @gabrielclarke05 ???? | @_DeclanRice pic.twitter.com/VJPp1NA9io — ITV Football (@itvfootball) October 13, 2024

Grealish, Helsinki’deki karşılaşmada İngiltere’nin en etkili oyuncusu olarak dikkat çekti. Yunanistan’a karşı oynadığı 2-1’lik kayıptan sonra takıma geri dönen Grealish’in yetenekleri, takım arkadaşı Rice tarafından da övüldü. Rice, "Jack Grealish’in ne kadar iyi olduğunu biliyor musun? Onu antrenmanlarda ve maçlarda izliyorsunuz; gerçekten özel bir yeteneği var," ifadelerini kullandı.

Geçici teknik direktör Lee Carsley’nin durumu belirsizliğini korurken, Rice, Carsley’nin oyun anlayışını takdir ettiklerini belirtti. Rice, "Onun geldiği günden beri çok taze, dürüst ve açık. Bizim özgürce oynamamızı istiyor; bunu sahada görebiliyorsunuz," dedi.

Takımın Carsley’nin liderliğinde nasıl iyi bir performans sergilediğini dile getiren Rice, tüm takımın teknik ekibin felsefesine katıldığını vurguladı.