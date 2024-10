İngiltere kazandı Jack Grealish borçlandı

İngiltere'nin kanat oyuncusu Jack Grealish, Liverpool'un defans oyuncusu Trent Alexander-Arnold’un 3-1’lik UEFA Uluslar Ligi zaferinde attığı muhteşem frikik sonrası 500 sterlin borçlandığını açıkladı. Grealish, ilk yarıda attığı golle İngiltere’yi 1-0 öne geçirirken, Declan Rice, maçın sonlarına doğru üçüncü golü kaydetti. Bu sonuçla İngiltere, Yunanistan karşısındaki ev sahibi mağlubiyetin ardından galibiyet serisine döndü.

Alexander-Arnold'un 74. dakikada kullandığı serbest vuruşla takımına rahat bir nefes aldırdığını ifade eden Grealish, "Şaka yollu, ‘Eğer bu frikiği atarsan, sana 500 sterlin vereceğim’ dedim; o da topu üst köşeye gönderdi. Ona borçlandım," şeklinde konuştu. Maçın sonlarına doğru daha fazla gol bulabileceklerini vurgulayan Grealish, "İlk yarıda zaman zaman zorluk yaşadık. Sonunda, oyuncular olarak bir set-piyesle gol yemekten biraz üzgünüz. Bugün galibiyete ihtiyacımız vardı, bununla mutluyum," dedi.

