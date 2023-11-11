İngiltere Kıbrıs'taki üssünü Türkiye'ye haber vermeden İsrail için kullanmaya başladı

İngiltere, Kıbrıs'ın garantörü Türkiye'ye haber vermeden Kıbrıs'taki askeri üssünü İsrail'e askeri malzeme taşımak için kullanmaya başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İngiltere Kıbrıs'taki üssünü Türkiye'ye haber vermeden İsrail için kullanmaya başladı

Rusya Araştırmaları Enstitüsü’nde yer alan bilgiye göre; İngiliz ordusu, Gazze bombalaması başladığından bu yana İsrail'e 33 devasa nakliye uçağı uçurdu.

İngiltere'nin Kıbrıs'taki hava üssü RAF Akrotiri'den uçakları takip eden uçuş kayıtları, RAF'ın 13-26 Ekim tarihleri ​​arasında her gün İsrail'in başkenti Tel Aviv'e askeri nakliye uçağı uçurduğunu gösteriyor.

İlk uçuş 11 Ekim'de RAF'ın Oxfordshire'daki ana üssü Brize Norton'dan gerçekleşti. Bu, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri ve ambulansları hedef almak ve 10.000'den fazla Filistinliyi öldürmek de dahil olmak üzere apaçık savaş suçlarını içeren acımasız bombalama kampanyasının başlamasından dört gün sonraydı.

Uzun süredir İngilizlerin Orta Doğu'daki bombalama kampanyalarına sahne olan RAF Akrotiri, Tel Aviv'den 280 mil uzakta bulunuyor. Uçuş süresi 40 dakikadır.

Tel Aviv'e inen Birleşik Krallık askeri uçakları çoğunlukla askeri nakliye araçları olan C-17A Globemaster III ve A400M Atlas C1'den oluşuyordu.

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