İngiltere Kralı III. Charles tedavi için hastanede

Kaynak: İHA
İngiltere Kralı III. Charles tedavi için hastanede
İngiltere Kralı III. Charles, prostat büyümesi sebebiyle Londra’daki özel The London Clinic hastanesine gitti.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 75 yaşındaki İngiltere Kralı III. Charles'ın prostat büyümesi sebebiyle Clarence House sarayından ayrılarak, tedavi için hastaneye gittiği aktarıldı. Açıklamada, “Majesteleri, geçtiğimiz hafta boyunca kendisine iyi dileklerini gönderenlere teşekkür ediyor ve hastalığının halk sağlığı hakkında farkındalık oluşturduğunu öğrenmekten mutluluk duyuyor” denildi.

İngiliz medyası, Kral III. Charles'ın Londra’daki “The London Clinic” adlı özel hastaneye gittiğini ifade ederken, tedavi öncesinde aynı hastanede yatan gelini Galler Prensesi Kate'i ziyaret ettiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan açıklamada ise, NHS'in internet sitesindeki prostat büyümesiyle ilgili bilgilerin yer aldığı sayfasının Kral Charles'a teşhis konulduğu gün 5 saniyede bir ziyaret edildiği, ondan sonraki günlerde ise ziyaret sayısında büyük artış meydana getirdiği aktarıldı.

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GALLER PRENSESİ KATE DE AYNI HASTANEDE

Kral Charles’ın oğlu ve tahtın varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate, aynı hastanede 16 Ocak’ta karnından ameliyat oldu. Buckingham Sarayı'ndan 17 Ocak’ta yapılan açıklamada, önce Prenses Kate'in ameliyat edildiği ve 2 hafta hastanede kalacağı bildirilmiş, ilerleyen saatlerde ise kanser tedavisi olmadığı duyuruldu. Prenses Kate'in ameliyat haberinden kısa süre sonra Kral Charles’ın prostat büyümesi tedavisi için “düzeltici bir prosedürden” geçirileceği ifade edildi.

Kral III. Charles, 8 Eylül 2022'de annesi Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçti.

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