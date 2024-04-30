İngiltere Kralı ilk ziyaretini gerçekleştirdi

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere Kralı ilk ziyaretini gerçekleştirdi
İngiltere Kralı III. Charles, kanser tedavisinin sona ermesinin ardından eşi Kraliçe Camilla ile University College Hastanesi'ndeki Macmillan Kanser Merkezini ziyaret etti.

Kral Charles'ın kanser olduğu, prostat büyümesi tedavisi gördüğü sırada bir rastlantı üzerine teşhis edilmişti. Kral, kanser tedavisine devam ettiği süre zarfında halka açık programların tamamını iptal etmişti.

Charles, kanser tedavisinin başarıyla sonlanmasından sonra ilk resmi ziyaretini bugün eşi Kraliçe Camilla ile gerçekleştirdi. Tedavi gördüğü University College Hastanesi'ndeki Macmillan Kanser Merkezi'ne gerçekleştirilen ziyarette doktor ve hastalara çeşitli hediyeler veren Charles, bütün doktorlara teşekkür etti.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada bu haftadan itibaren yeniden halka açık etkinliklere katılacağı açıklanan Kral Charles'ın Haziran ayında Japonya İmparatoru Naruhito ve eşi İmparatoriçe Masako’yu Buckingham Sarayı'nda kabul edeceği de bildirildi.

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