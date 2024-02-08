İngiltere Kralı kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Fotoğrafta ağlamamak için zor duruyor gibi

Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere Kralı kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Fotoğrafta ağlamamak için zor duruyor gibi
İngiltere Kralı 3. Charles kanser teşhisi sonrası ilk kez görüntülendi. Kral’ın ağlamaklı yüzü dikkat çekti.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, Ocak sonunda prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü sırada yapılan testlerde, başka bir "endişe verici" durumun fark edildiği ve Kral Charles'a kanser tanısı konduğu bildirildi.

Açıklamada, "Müteakiben yapılan testlerde bir çeşit kanser teşhis edildi" ifadesi kullanılırken, düzenli bir tedavi programına başlandığı, doktorların Kral'a halka açık programlarını ertelemesi tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Kral'ın resmi görevlerini sürdüreceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Tedavisi konusunda tamamen pozitif ve mümkün olan en kısa sürede görevlerine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerine yer verildi.

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KANSER TEŞHİSİ SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

İngiltere Kralı 3. Charles kanser olduğunun açıklanması sonrası ilk kez görüntülendi. Eşi Kraliçe Camilla ile görüntülenen Charles’ın ağlamaklı yüzü dikkat çekti. Kral 3. Charles2ın tedavisi hastane dışında devam ederken çok sayıda programının iptal edildiği duyuruldu.

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