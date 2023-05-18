İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninin maliyeti açıklandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni ve ülkedeki ulusal yas sürecindeki organizasyonların maliyetinin 162 milyon sterlini bulduğu açıklandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninin maliyeti açıklandı

İngiltere'de Hazine Baş Sekreteri John Glen'in Parlamento'ya gönderdiği açıklamaya göre, kraliçenin 8 Eylül 2022'deki vefatının ardından 10 gün süren ulusal yas süreci ve cenaze töreni için ilgili kurumların masrafları netleşti.

Bu dönemdeki organizasyonların maliyeti yaklaşık 162 milyon sterlin oldu. Bu miktarın en büyük kısmı olan 73,7 milyon sterlin İçişleri Bakanlığı tarafından harcandı.

Glen, açıklamasında, Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından binlerce insanın saygı ve sevgisini göstermek için ülke içinde seyahat ettiğini ve hükümetin önceliğinin bu süreçteki organizasyonların kamu güvenliğini sağlayarak saygınlık çerçevesinde yapılması olduğunu ifade etti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kraliçenin naaşı 13 Eylül'de hayatını kaybettiği İskoçya'dan, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla başkent Londra'ya getirilmişti.

Havaalanından alınan tabut, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na, ertesi gün ise parlamento binası içindeki Westminster Hall'a götürülmüştü.

Kraliçe'nin naaşını görmek isteyen yüz binlerce kişi, tabutun geçeceği güzergahtaki sokakları doldurmuştu.

Westminster Hall'da katafalka konulan naaş cenaze töreninin düzenleneceği 19 Eylül'e kadar burada halkın ziyaretine açılmıştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, 19 Eylül'de Westminster Hall'den, resmi cenaze töreninin yapılacağı tarihi Westminster Abbey Kilisesi'ne getirilmişti.

Dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin yer aldığı yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Westminster Abbey Kilisesi'nde resmi tören yapılmıştı.

Törenin ardından Kraliçe Elizabeth'in tabutu, defnedileceği Windsor'a götürülmüş ve defin işlemi özel aile töreniyle St. George Şapeli'nde gerçekleştirilmişti.

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