İngiltere Kraliyet ailesi'nde acı kayıp: 20 yaşındaki Rosie Roche evinde ölü bulundu

İngiltere Kraliyet Ailesi’ni derinden sarsan bir gelişme yaşandı. Prens William ve Prens Harry'nin kuzeni olan Rosie Roche, İngiltere'nin North Yorkshire bölgesindeki Norton kasabasında yer alan aile evinde 14 Temmuz günü ölü bulundu. İngiliz basınına konuşan polis kaynakları, genç kadının cesedinin annesi ve kız kardeşi tarafından bulunduğunu açıkladı. Olay yerinde bir ateşli silahın da bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre olayda üçüncü bir şahsın dahli bulunmadı. İngiltere Adli Tıp Kurumu adına konuşan adli tabip Grant Davies, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Polis, ölümün şüpheli bir durum içermediğini değerlendirdi, olayda başka bir tarafın müdahalesi yok" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, genç kadının yaşamına kendi elleriyle son vermiş olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

DURHAM ÜNİVERSİTESİ’NDE İNGİLİZ EDEBİYATI ÖĞRENCİSİYDİ

Hayatının henüz başında olan Rosie Roche, Durham Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı bölümünde öğrenim görüyordu. Genç yaşına rağmen ailesi ve arkadaş çevresinde sevgiyle anılan Rosie’nin, arkadaşlarıyla yapacağı bir seyahat için hazırlık yaptığı sırada hayatını kaybettiği bildirildi.

Rosie’nin ölümünün ardından ailesi tarafından yayımlanan ölüm ilanında, iki kardeşinin "inanılmaz bir ablası" olduğu vurgulandı. Aile, cenaze töreni ve anma etkinliklerinin özel olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Ailenin, basına herhangi bir ek açıklama yapmama kararı aldığı ifade edildi.

PRENS WİLLİAM VE HARRY BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

Kraliyet ailesinin genç fertlerinden biri olan Rosie Roche’un kaybı, Prens William ve Prens Harry'yi de derinden etkiledi. Her iki prensin de anneleri Prenses Diana'nın ailesinden olan Rosie ile zaman zaman aile buluşmalarında görüştüğü biliniyor.

Rosie Roche’un ölümü, kraliyet ailesi içinde yaşanan ruhsal sağlık sorunları tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Hatırlanacağı üzere Prens Harry, daha önce yaptığı açıklamalarda annesi Diana’nın ölümünün ardından uzun yıllar travmayla mücadele ettiğini ve profesyonel destek aldığını kamuoyuna açıklamıştı.

20 yaşında hayata veda eden Rosie Roche’un kaybı, İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. Bu trajik olay, gençler arasında ruh sağlığı desteğine olan ihtiyacı da bir kez daha gözler önüne serdi.