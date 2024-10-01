İngiltere, Lübnan'dan tahliyelere yarın başlayacak

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yarın Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.

Bakanlık, tahliye için bir ticari yolcu uçağının kiralandığını ve uçuşun Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı'ndan gerçekleştirileceğini bildirdi. Uçuşa İngiliz vatandaşları, eşleri ve 18 yaş altı çocukları kabul edilecek.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da bulunan vatandaşların gerekli bilgileri alacaklarını ve bildirimde bulunmayanların da iletişim kurmalarını önerdi. Tahliye uçuşu için kişi başı 350 sterlin ücret alınacak ve geçerli İngiltere vizesine sahip yabancılar da uçağa kabul edilecek. Bakan David Lammy, Lübnan'daki durumun hassas olduğunu vurgulayarak, ayrılmak isteyenlere yardım etmek için hızlı adımlar attıklarını ifade etti.