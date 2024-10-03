İngiltere Merkez Bankası Başkanı’ndan güvercin ton

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, enflasyon noktasında daha iyi haberler gelmesi durumunda BoE'nin faiz oranlarını indirmek için daha hızlı hareket edebileceğini fakat Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını artırabileceğini belirtti.

Bailey, Orta Doğu'daki olayların risk oluşturduğunu fakat enflasyon risklerinin BoE'nin korktuğundan daha az kalıcı olmasının kendilerini cesarete getirdiğini belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKELERE KARŞI UYARI

Bailey jeopolitik endişelerin çok ciddi olduğunu yaşananların çok trajik olduğunu belirterek belli ki stresler var ve asıl mesele bunların bazı yerlerde hâlâ oldukça gergin olan piyasalarla nasıl etkileşime gireceğini söyledi.

Petrol piyasasını istikrarlı tutmaya yönelik güçlü bir kararlılık var gibi göründüğünü söyleyen Bailey işler gerçekten kötüye giderse bu kontrolün bozulabileceği bir nokta olduğunu belirtti.

Bailey, 7 Ekim 2023'te İsrail ve Filistin arasında başlayan çatışmalardan beri geçen bir yıl içinde petrol fiyatlarında geçmişte görülen türden büyük bir artış yaşanmadığını belirtti.

Bailey, “Para politikası açısından bakıldığında, petrol fiyatında büyük bir artışla uğraşmak zorunda kalmamış olmamız iyi bir gelişme. Ancak geçmişte böyle bir deneyim yaşadık ve 1970'lerde petrol fiyatı hikayenin büyük bir parçasıydı" dedi.

BoE'nin politika faizi, Ağustos ayında 4 yıl sonra yapılan ilk indirimi sonrasında yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.