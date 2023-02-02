İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,0'e çıkardı

Amerikan Merkez Bankası FED'in ardından Suudi Arabistan faiz artırdı şimdi de İngiltere Merkez Bankası BoE de faiz artırımına gitti. 3,5 olan politika faizi 50 baz puan artırılarak, 4'e çıkarıldı.
Amerikan Merkez Bankası FED'in ardından Suudi Arabistan faiz artırdı şimdi de İngiltere Merkez Bankası BoE de faiz artırımına gitti. 3,5 olan politika faizi 50 baz puan artırılarak, 4'e çıkarıldı.
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