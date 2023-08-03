İngiltere Merkez Bankası BoE'den faiz artırımı

İngiltere Merkez Bankası yeni faiz artışı kararına açıkladı. Banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5,25 seviyesine çıkardı.

Yapılan faiz artışıyla İngiltere'de politika faizi 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Para Politikası Kurulu'nda yetkililerin üç farklı karar arasında bölündüğü görüldü. Catherine Mann ve Jonathan Haskel yarım puanlık faiz artışından yana oy kullanırken, Swati Dhingra ise faizin sabit tutulmasından yana oldu.

Karar metninde faiz patikasına ilişkin yönlendirme büyük ölçüde önceki metinlerdeki haliyle korundu. Fiyat baskılarının daha kalıcı olması durumunda para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gerek olabileceği belirtildi.