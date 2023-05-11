İngiltere Merkez Bankası politika faizini yükseltti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yükseltti

BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4,50'ye yükseltildiği bildirildi.

Peş peşe 12 kez faiz artırımında bulunan BoE'nin kararıyla ülkede faiz oranı, 2008'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Açıklamada, faiz artırım adımının, enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.

BoE Para Politikası Kurulu tutanaklarında, politika faizini artırım kararının 2'ye karşı 7 üyenin oyu ile alındığı, Kurul'un 2 üyesinin faizin yüzde 4,25 seviyesinde tutulması yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Tutanaklarda, ülkede işsizliğin 2024 sonuna kadar yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesi, sonrasında yüzde 4,5'in üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Çekirdek enflasyonun bu yılın ilk çeyreğinde temel ürünler ve gıda ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle beklentilerin üzerinde gerçekleştiği aktarılan tutanaklarda, enflasyonun bu yılın nisan ayında sert bir şekilde düşmesinin beklendiği belirtildi.

Tutanaklarda, hükümetin hanekalkının enerji faturalarına olan desteğini devam ettirmesinin ve enerji toptan satın alma fiyatlarının gerilemesinin enflasyon oranları üzerindeki etkisinin görülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

BoE'nin son projeksiyonlarına göre, TÜFE'nin gelecek 2-3 yıl içerisinde yüzde 1'in biraz üzerinde, yüzde 2 hedefinin ise altında seyretmesinin beklendiği bildirilen tutanaklarda, ülkede enflasyonun orta vadede sürdürülebilir bir şekilde Banka'nın hedefi olan yüzde 2'ye düşürülebilmesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

(AA)

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