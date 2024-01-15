İngiltere NATO tatbikatlarına 20 bin asker gönderecek

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Birleşik Krallık bu yılın ilk yarısında büyük NATO tatbikatlarına katılmak üzere Avrupa çapında 20.000 askeri personel konuşlandıracak. İngiliz ordusu tatbikatlara ayrıca bir dizi savaş gemisi ve savaş uçağı da sağlayacak.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Şubat ayında Doğu Avrupa'ya 16 bin İngiliz askeri gönderilecek ve Haziran ayına kadar orada kalacak. İngiltere'nin ayrıca taşıyıcı saldırı grubu, F35B Yıldırım saldırı uçağı ve gözetleme uçağını da görevlendireceği bildiriliyor.

Savunma Bakanı Grant Shapps, Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bir konuşmasında, "Bugün Birleşik Krallık'ın, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana NATO'nun en büyük konuşlandırmalarından birine katılmak üzere yaklaşık 20.000 personel göndereceğini açıklayabilirim. Ordumuzun 30 NATO ülkesi ve İsveç'ten mevkidaşlarıyla güçlerini birleştirmesini sağlayacak ve Putin tehlikesine karşı hayati bir güvence sağlayacak" dedi.

Bu haftanın başlarında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında 2,5 milyar sterlinlik (3,2 milyar dolar) askeri yardım paketini açıklamıştı.