Amerika'nın gözü bu kadında

İngiltere Prensi Harry'nin Amerikalı eşi, Sussex Düşesi Meghan Markle'nin İngiltere- Amerika maçında hangi tarafı destekleyeceği adada merak konusu oldu.

Markle yakın çevresine, "bugün bölünmüş bir kalbim olacak. Çünkü ikisini de eşit şekilde desteklemek zorundayım, bu yüzden belki de beraberlik" dese de, İngiliz gazeteleri, düşesin doğruyu söylemediğini, futbola düşkün olduğunu ve gizliden gizliye Amerika Milli Takımı desteklediğini ileri sürdü.