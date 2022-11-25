25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Amerika'nın gözü bu kadında

Dünya Kupası'nda İngiltere ile ABD karşı karşıya gelecek. Amerika'nın gözü İngiltere Prensi Harry'nin Amerikalı eşi Meghan Markle'de.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 10:42
Takip Et

İngiltere Prensi Harry'nin Amerikalı eşi Meghan Markle'nin İngiltere Amerika maçında hangi takımı destekleyeceği merak konusu oldu

Amerika'nın gözü bu kadında
+
Aa
-

İngiltere Prensi Harry'nin Amerikalı eşi, Sussex Düşesi Meghan Markle'nin İngiltere- Amerika maçında hangi tarafı destekleyeceği adada merak konusu oldu.

Markle yakın çevresine, "bugün bölünmüş bir kalbim olacak. Çünkü ikisini de eşit şekilde desteklemek zorundayım, bu yüzden belki de beraberlik" dese de, İngiliz gazeteleri, düşesin doğruyu söylemediğini, futbola düşkün olduğunu ve gizliden gizliye Amerika Milli Takımı desteklediğini ileri sürdü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
4
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
5
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
6
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
7
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
﻿Ümit Özdağ'a Karkamış'ta protesto: Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme
﻿9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
﻿9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
﻿9 yıldır cinayet suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı
﻿Çerçevesiz cam ayna ithalatına damping önlemi
﻿Çerçevesiz cam ayna ithalatına damping önlemi
﻿Çerçevesiz cam ayna ithalatına damping önlemi
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Bitki bazlı besinler akne ve lekeye neden oluyor
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
﻿Hangi kanser türü erkeklerin baş belası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.