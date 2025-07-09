İngiltere sağlık sektöründe deprem: Doktorlar grev kararı aldı

İngiltere ve Galler’de görev yapan asistan doktorlar, 25 Temmuz Cuma günü saat 07.00’den 30 Temmuz Çarşamba günü saat 07.00’ye kadar sürecek tam kapsamlı bir greve gitmeye hazırlanıyor. Grev, İngiliz Tabipler Birliği’nin (BMA) düzenlediği oylamada 26 binden fazla hekimin grev lehine oy kullanmasıyla kesinleşti.

Hekimler, 2008’den bu yana maaşlarının reel olarak yüzde 29,2 eridiğini savunarak aynı oranda zam talep ediyor. Hükümet ise 2025/26 döneminde yüzde 5,4’lük artış ve 750 dolarlık sabit ödeme teklif etmişti. Ancak bu teklif, BMA tarafından “eksik iyileştirme” olarak nitelendirildi.

BMA Eş Başkanları Dr. Melissa Ryan ve Dr. Ross Nieuwoudt, Sağlık Bakanı Wes Streeting ile görüşmelerine rağmen hükümetin maaş konusunu masaya getirmemekte ısrar ettiğini açıkladı.