İngiltere - Slovenya maçının galibi 2 gün önceden belli oldu

Danimarka ile 1-1 berabere kalarak taraftarlarını hüzne boğan İngiltere topladığı 4 puanla hala C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor. İngiltere Milli Takımı, Salı günü grupta 2 puan toplayarak 3. sırada bulunan Slovenya ile karşılaşacak.

Beklenenin aksine Hırvatistan'ın grup sonuncu bulunduğu tabloda İngiltere'nin mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağında şüphe yok. Uzmanlar İngiltere'nin galibiyet şansını %70, Slovenya'nın şansına %10 ve beraberliğe ise %19'luk bir oran biçtiler.

Uzmanların tahminleri şöyle dursun turnuva boyunca "hiçbir zaman yanlış tahmin yapmayan" 23 yaşındaki Afrika Tawny Eagle cinsi kartal, Salı günü oynanacak maçın galibini tahmin etti.

İngiltere vatandaşı Brad Higgins ile Eagle Heights Yaban Hayatı Vakfı Müdürü Alex Leonard, Honey adlı kartalın önüne daha öncesinde de yaptıkları gibi Slovenya ve İngiltere bayraklarını koydu.

Havaya salınan kartal, bir süre gök yüzünde salındıktan sonra tereddüt bile etmeyerek İngiltere bayrağına kondu.

Vakıf Müdürü kartalın kehaneti hakkında “Hiç tereddüt etmeden İngiltere bayrağının yanına indi. Bu Slovenya için kötü bir haber. Tereddüt etmemesi İngiltere'nin büyük bir galibiyet alacağına işaret ediyor. Maç İngiltere lehine 3-0 veya daha fazla farkla bitecek. Bundan şüphem yok" diye konuştu.

Kartalın sahibi Higgins de Leonard'ın dediklerine katıldığını belirttikten sonra "Maçın galibi artık belli. Çünkü Honey asla yanlış tahminde bulunmaz" dedi.

İkili daha sonra çektikleri 3 videoda kartalın Slovakya bayrağına konduğunu gülüşerek anlatsalar da kartalın ilk uçuşunda doğru sonucu gösterdiğini diğerlerin ise şaka yaptığını söylüyorlar.