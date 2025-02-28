İngiltere, Tour de France 2027'nin Büyük Başlangıcı'na ev sahipliği yapacak

Tour de France’ın 2027 Büyük Başlangıcı’nın (Grand Départ) İngiltere’de gerçekleşeceği kesinleşti. BBC Sport’un haberine göre, İngiltere spor otoriteleri ve organizatör ASO (Amaury Sport Organisation) arasındaki ileri düzey görüşmeler devam ederken, resmi duyurunun gelecek ay yapılması bekleniyor.

İngiltere, 2007 yılında Londra’da ve 2014’te Yorkshire’da Tour de France’a ev sahipliği yapmıştı. 2014’te Leeds’ten start alan yarışın etapları Sheffield ve Londra’da tamamlanmıştı. O dönemde sadece İngiltere'deki üç etapta 4,8 milyon izleyici yarışları yol kenarından takip etti. Sadece Yorkshire’da 3,5 milyon izleyici toplanırken, etkinliğin bölgeye 102 milyon dolar kazandırdığı, toplamda ise 128 milyon dolarlık bir ekonomik getirisi olduğu açıklanmıştı.

UK SPORT VE BRİTİSH CYCLİNG DESTEĞİ

İngiltere’nin spor etkinliklerini destekleyen UK Sport, 2027 Tour de France Büyük Başlangıcı’nı ülkeye getirme konusunda büyük çaba sarf etti. Kurum yaptığı açıklamada, "Tour de France Büyük Başlangıcı'na ev sahipliği yapma arzumuzu hiçbir zaman gizlemedik. Bu etkinliğin daha fazla insanı bisiklete teşvik edeceğine ve topluluklara kalıcı faydalar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ancak organizasyon yetkisi ASO’da olduğu için, İngiltere yetkilileri nihai kararın organizatörlere ait olduğunu belirtti.

2026’DA BARCELONA’DA BAŞLAYACAK

Tour de France’ın 2023 Büyük Başlangıcı Floransa’da (İtalya) gerçekleştirilirken, 2026 edisyonunun İspanya’nın Barselona kentinde başlayacağı daha önce açıklanmıştı. 2027’de ise bu dev organizasyonun tekrar İngiltere'ye dönmesi bekleniyor.