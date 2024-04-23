İngiltere tüm göçmenleri zorla göndereceği ülkeyi açıkladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ile üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nın onayından geçen Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TASARI KRALIN ONAYINA GİTTİ

İngiltere'de yasa dışı göçmenlerin Ruanda'ya sınır dışı edilmesine yönelik yasa tasarısı parlamentodan geçti, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayının ardından yasalaşacak.

Başbakan Sunak, dönüm noktası niteliğindeki mevzuatın kabul edilmesinin, sadece ileriye doğru atılmış adım değil, göç konusundaki küresel denklemde köklü değişiklik anlamına geldiğini savundu.

RUANDA PLANI NEDİR?

İngiliz hükümeti, Nisan 2022'de hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.

Ülkede muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepki gösterdiği karar, Yargıtay ve Yüksek Mahkemece yasaya uygun bulunmuştu.

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının ardından İngiltere, 2023’te Ruanda ile yeni bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşmaya göre, İngiltere'nin Ruanda'ya gönderdiği düzensiz göçmenler, İngiltere dışında başka bir üçüncü ülkeye sınır dışı edilemeyecek. Ruanda'daki diğer sığınmacılarla aynı haklara sahip olacak söz konusu kişilerin yasal talepleri için destek verilecek.

Ruanda'nın sorumlulukları bağımsız gözlemciler tarafından kontrol edilecek. Yasa tasarısıyla Ruanda, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilebileceği güvenli ülke kabul edilecek. Ruanda'nın güvenli olduğunu gösterir yasal adımlar ve uygulamalar da hayata geçirilecek.

TÜRKİYE’DE SORUN HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Türkiye ise sözde Kayserili pazarlığı denilerek karlı bir plan gibi millete anlatılan göçmen anlaşması ile milyonlarca kayıtlı kayıtsız sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Sığınmacı sorunu her geçen gün artarken hükümet ve muhalefet ise bu durumu görmezden gelmeye devam ediyor.