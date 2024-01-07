İngiltere uranyum yakıt tesisini duyurdu

Hükümet yaptığı açıklamada, İngiltere'nin şu anda ticari olarak yalnızca Rusya'dan temin edilebilen gelişmiş bir uranyum yakıtı üreten ilk Avrupa ülkesi olmayı planladığını duyurdu.

Birleşik Krallık hükümeti, Moskova'yı küresel enerji piyasalarından "yerinden etmeye" yardımcı olacak yüksek analizli düşük zenginleştirilmiş uranyum (HALEU) programı oluşturmak için 300 milyon £ (382 milyon dolar) yatırım yapacağını söyledi.

Enerji Bakanı Claire Coutinho yaptığı açıklamada, “Petrol, gaz ve finans piyasaları konusunda Vladimir Putin'e karşı çıktık. Nükleer yakıt için fidye almak üzere bizi alıkoymasına izin vermeyeceğiz" dedi. Bakan ayrıca "Bu, yurtiçinde ve yurtdışında enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olacak ve Britanya'nın tarihi rekabet avantajlarına dayanacak" diye ekledi.

HALEU yakıtının, Birleşik Krallık'ın kullanmayı planladığı sözde küçük modüler versiyonlar da dahil olmak üzere, yeni nesil gelişmiş nükleer reaktörlerin çoğuna güç sağlamak için gerektiği bildirildi.