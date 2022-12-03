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İngiltere'de 6 çocuk Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de "Strep A" adlı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle 6 çocuk yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 23:47
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İngiltere'de 6 çocuk Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de 6 çocuk Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
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(AA) - İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede eylülden bu yana 5'i 10 yaşından küçük 6 çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ailelerin enfeksiyona karşı dikkatleri olmaları uyarısında bulunan UKHSA, hastalığın görülme oranının önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etti.

UKHSA, artışın, büyük olasılıkla bakterinin toplum içinde yüksek miktarda dolaşımından kaynaklandığı tahmininde bulundu.

Uzmanlar da Strep A enfeksiyonlarındaki genel artışın, Kovid-19 salgınının ardından bağışıklığın düşmesinden kaynaklanabileceğini kaydetti.

Öte yandan, Strep A'ya yakalanan 4 yaşındaki bir kız çocuğu da 28 Kasım'dan bu yana Liverpool'daki hastanede solunum cihazına bağlı durumda yaşam mücadelesi veriyor.

Strep A isimli bakteri, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor.

Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Hastalığa sebep olan bakteri, hapşırma, öksürük ve yakın temas yoluyla insanlar arasında kolaylıkla yayılabilecek kadar uzun süre ellerde veya boğazda yaşayabiliyor.

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