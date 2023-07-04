İngiltere'de Acun Ilıcalı'ya büyük övgü

İrlanda ekiplerinden Shelbourne FC’yi satın alan Acun Ilıcalı İngiltere'de gündem oldu. Takımın yeni sahibi hakkında açıklamalarda bulunan Shelbourne başkan yardımcısı Andrew Doyle "Acun ve ekibi olağanüstü insanlar, olağanüstü, özel insanlar" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Acun Ilıcalı'ya büyük övgü

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Hull City’i satın almasından bu yana 18 ay geçen ve geçtiğimiz günlerde İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC’yi satın aldığı açıklanan, Acun Ilıcalı İngiltere’de gündem olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın takıma yaptığı etki üzerine açıklamalarda bulunan Shelbourne başkan yardımcısı Andrew Doyle, Acun Ilıcalı’yı öve öve bitiremedi.

Andrew Doyle’nun açıklamaları şu şekilde;

“OLAĞANÜSTÜ ÖZEL İNSANLAR”
"Acun ve ekibi olağanüstü insanlar, olağanüstü, özel insanlar. Daha önceki kariyerimde hiç Türkiye'den insanlarla derinlemesine ilgilenmedim. Anladığım kadarıyla onlar bize çok benziyorlar. Gerçekten iyi, heteroseksüel, dürüst, kararlı, tutkulu insanlar ve ekibin kaynakları açısından getirdikleri şimdiden hissediliyor”

“ÇOK ÖNEMLİ BİR KÜRESEL KURULUŞ”
"Örneğin sponsorluk. Potansiyel sponsor ağımız kat kat genişledi çünkü Acun Medya önemli ölçüde daha büyük bir ağa sahip çok önemli bir küresel kuruluş Türkiye'de zaten önemli bir sosyal medya takipçimiz var ve bunu ileriye götürmeye kararlıyız”

“CENNETTEN YAPILMIŞ BİR EVLİLİK”
"Size karşı dürüst olmak gerekirse, bunun cennetten yapılmış bir evlilik olduğunu düşünüyorum. Bu sadece Acun'a hisse devri değil, bu böyle yürümüyor, gelip kontrol hissesini alıyorlar ve muazzam spor kaynakları, ticari kaynaklar ve para sağlıyorlar, bu yüzden cennette yapılmış bir evlilik"

LİGİ 15. SIRADA BİTİRDİ
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City geçtiğimiz sezon İngiltere Championship’de oynadığı 46 maçta 14 galibiyet 16 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak topladığı 58 puanla ligi 15. sırada bitirmişti.

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