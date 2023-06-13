İngiltere'de aşırı sıcak hava dalgası

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), başkent Londra'yı da içine alan bazı bölgelerde aşırı sıcak hava dalgası eşiğinin aşıldığını bildirdi.

İngiltere'de aşırı sıcak hava dalgası

Met Office, Twitter hesabından, Londra'nın yanı sıra Birmingham, Manchester, Liverpool ve Sheffield şehirlerini de içine alan bölgede sıcaklık değerlerinin büyük oranda yükseldiğini duyurdu.

Ülkede dün 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklık değerleri sonrasında, söz konusu şehirler başta olmak üzere ülkede aşırı sıcak hava dalgası eşiği aşıldı. Met Office tarafından paylaşılan haritaya göre, bu bölgelerde sıcak hava dalgasının 3 ila 7 gün etkili olması bekleniyor.

Aşırı sıcak hava dalgası, belirli bir bölgede yerel iklim koşullarının üzerinde ve en az üç gün üst üste seyreden, genelde nem ve basıncın eşlik ettiği uzun sıcak hava dönemi olarak tanımlanıyor.

İngiltere'de 10 Haziran'da sıcaklıklar 32,2 dereceyle bu yılın en yüksek değerlerine ulaşmıştı.

İngiltere'de bugüne kadar en yüksek sıcaklık 40,3 dereceyle 19 Temmuz 2022'de kaydedilmişti.

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(Kaynak: AA)

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