İngiltere’de Başbakanlık Konutu yakınına 450’den fazla çocuk tabutu bırakıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Başbakanlık Konutu’nun yakınına İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden çocukların anısına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakıldı.

KAYNAK: İHA
İngiltere’de Başbakanlık Konutu yakınına 450’den fazla çocuk tabutu bırakıldı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto edildi. Başkentte toplanan Filistin yanlısı grup, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların anısına Başbakanlık Konutu’nun bulunduğu sokağın dışına 450'den fazla sembolik çocuk tabutu bırakarak, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti.

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Çocuklarında katıldığı gösteride, sembolik tabutların üzerine İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimleri ve yaşları yazıldı.

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 6 bin 150’si çocuk olmak üzere 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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