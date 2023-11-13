İngiltere’de Filistin depremi. İçişleri Bakanı görevden alındı

İngiltere’de, Filistin yanlısı gösterilere izin verdiği için Londra polisini 'taraf tutmakla' suçlayan İçişleri Bakanı Braverman görevden alındı.

İngiltere’de Filistin depremi. İçişleri Bakanı görevden alındı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Braverman'i görevden aldı.

Başbakan Sunak'ın bugün kabine değişikliğine gitmesi de öngörülüyor.

İngiliz Bakan'ın polisle yaşadığı gerginlik tartışmalara yol açmıştı

Suella Braverman'in İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik ülkenin gündeminde yer almıştı.

Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

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