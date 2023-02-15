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İngiltere’de final gibi maç. Arsenal ve Manchester City karşı karşıya geliyor

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk düğümünü çözebilecek maçta lider Arsenal en yakın takipçisi Manchester City’i konuk ediyor. Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle 12. haftada oynanması planlanan mücadele ertelenmişti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:50
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İngiltere’de final gibi maç. Arsenal ve Manchester City karşı karşıya geliyor
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Dünyanın en prestijli liglerinden biri olan İngiltere Premier Lig bu akşam nefes kesen bir mücadeleye şahit olacak. Şampiyonluğun en büyük iki adayı Arsenal ve Manchester City kozlarını Londra’da paylaşacak. Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak mücadeleyi Anthony Taylor yönetecek.

Lider Arsenal ve takipçisi Manhcester City arasındaki mücadele beIN SPORTS ve TOD TV ekranlarında yayınlanacak.

ARTETA ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Bir dönem Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcılığını da yapan Mikel Arteta Arsenal ile şampiyonluğa koşuyor. En yakın rakibi Manchester City’e bir maçı eksik olmasına rağmen 3 puan fark atan lider Arsenal için bu akşamki maç şampiyonluk kilidini açabilir. Arsenal’in kazanması durumunda fark 6 puana çıkacak ve Arsenal bir maçı eksik olmasına rağmen puan durumunun zirvesinde yalnız kalacak.

MUHTEMEL 11’LER

Arsenal:

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Trossard; Jesus

Manchester City:

Ederson; Lewis, Dias, Laporte, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish

 

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