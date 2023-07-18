İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı

İngiltere Kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı pazartesi günü yapılmaya başlandı.

KAYNAK: AA
İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı
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