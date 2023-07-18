İngiltere'de geleneksel kuğu sayımı yapıldı

Dokuz asırlık bir geçmişe sahip olan kuğu nüfus sayımı geleneği bu yıl da Thames Nehri'nde sürdürüldü.
Görevliler sağlık kontrolü, ölçüm ve sayımları da yapıldıktan sonra kuğuları etiketleyerek nehre bıraktı.
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İngiltere Kraliyete ait kuğular için yıllık nüfus sayımı pazartesi günü yapılmaya başlandı.
Dokuz asırlık bir geçmişe sahip olan kuğu nüfus sayımı geleneği bu yıl da Thames Nehri'nde sürdürüldü.
Görevliler sağlık kontrolü, ölçüm ve sayımları da yapıldıktan sonra kuğuları etiketleyerek nehre bıraktı.