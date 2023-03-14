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İngiltere’de düzensiz göçle mücadele yasa tasarısı protestosu

İngiltere hükümetinin düzensiz göçü engellemek için hazırladığı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısına karşı çıkan yüzlerce kişi Parlamento meydanında toplanarak protesto etti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:26
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İngiltere'de halk hükümetin düzensiz göçle mücadele yasa tasarısını protesto etti

İngiltere’de düzensiz göçle mücadele yasa tasarısı protestosu
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Londra'da parlamento önünde düzenlenen protestoya, İtfaiye Teşkilatı Sendikası ile göçmenlere sığınma hakkı verilmesini savunanlar katıldı.

Taslağa ilişkin mecliste yapılan ilk değerlendirmede yasayı desteklemeyeceğini söyleyen İskoçya Ulusal Partisi'nin İngiltere parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal bir ülkede ve toplumda ihtiyacı olanların korunması gerektiğini söyledi.

Yasa tasarısının göçmenlerin hepsini aynı şekilde damgaladığını belirten Flynn, "Karşıt oy kullanacağım ve diğer arkadaşlarımın da aynısını yapacağını umuyorum." diye konuştu.

Flynn, hükümetin insan hakları örgütlerine kulak vermesi gerektiğini de vurgulayarak, "Problem burada. Dinlemiyorlar, önemsemiyorlar. İnsanları önemsemiyorlar." dedi.

Düzenlemeyi, "göçmenlere karşı korkunç bir tasarı" sözleriyle eleştiren Flynn, Birleşik Krallık'ta göçmenlerin hoş karşılandığının altını çizdi.

"MUHAFAZAKARLAR BU ÜLKE ADINA KONUŞMUYOR"

Eylemin organizatörlerinden ve Sosyalist İşçi Partisi üyelerinden Tom Marshall da yaptığı değerlendirmede, Hong Kong, Ukrayna ve Afganistan dışında bir ülkeden gelen göçmenlerin İngiltere'den sığınma talep edemeyeceğini aktardı.

Manş Denizi'ni geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye sığınabilmek adına artık daha zor yollar denemek zorunda kalacağına işaret eden Marshall, Akdeniz'de bu şekilde hayatını kaybeden göçmenleri hatırlattı.

Marshall, Başbakan Rishi Sunak'ın halktan gelen talep doğrultusunda bu yasa tasarısının hazırlandığı açıklamalarına da tepki göstererek, "Muhafazakarlar bu ülke adına konuşmuyor." şeklinde konuştu.

TARTIŞMALI YASA DIŞI GÖÇ YASA TASARISI

İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart’ta açıkladığı yeni yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınması planlanıyor.

Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmenler, yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.

Ülkeye yasa dışı yollarla girenlere sığınma talebi hakkı verilmeyecek. (AA)

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