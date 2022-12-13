İşçileri kazması hazineye saplandı. Topraktan altın fışkırdı

Sondakika'nın haberine göre, İngiltere'de inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen olay kısa sürede dünya basınının gündemine oturdu.

Bir inşaatın kazı alanında kadın mezarı bulundu. Mezarı kazdıkça altın ve kıymetli taşlardan oluşan gizli hazineye rastlandı. Yapılan araştırmada ise mezarın zengin olduğu değerlendirilen Orta çağ kadınına ait olduğu ortaya çıktı.

Mezarda altın ve kıymetli taşlardan yapılmış bin 300 yıllık kolye bulundu. Londra Arkeoloji Müzesi, Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşan kolyeyi 'Harpole Hazinesi' olarak tanıttı.

Kolye için "Türünün şimdiye kadar bulunan en şatafatlı örneği" tanımı yapıldı. Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak keşfedildi.

Kazı Başkanı Levente Bence Balazs, toprakta ilk başta diş kalıntıları fark ettiğini, daha sonra altın nesnelerin kendisine parıldadığını belirtti ve şöyle devam etti:

Şimdiye kadar keşfedilen en önemli Orta çağ kadın cenazesi olarak değerlendirilen parçalarla ilgili Balázs, "Bu eserler bin 300 yıldır gün ışığı görmemiş. Topraktan ilk altın çıkmaya başladığında bunun önemli bir şey olduğunu biliyorduk.? Onları ilk bulan kişi olmak tarif edilemez."