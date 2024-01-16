İngiltere’de okullar tatil edildi

İngiltere’nin kuzeybatısında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alarm verildi. Merseyside bölgesinde en az 35 okulda, Manchester’da ise en az 2 okulda eğitime ara verildiği açıklandı. Cadde ve sokakların beyaza büründüğü Liverpool kentinde yoğun kar yağışının sürdüğü öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Lancashire bölgesindeki 2 otoyol, kaza meydana gelmesinden sonra trafiğe kapatıldı.

South Western Demiryolu işletmesi tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları sebebiyle bazı hatlarda trenlerin düşük hızda hareket edeceği uyarısı yapılarak, yarın gün sonuna kadar seferlerde aksaklıklar yaşanabileceği aktarıldı.

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya’da da etkili olan kar yağışı sebebiyle Aberdeenshire’de 22, Highlands’te 75 ve Shetland bölgesinde 26 okulda eğitime ara verilmek zorunda kalındı.

Meteoroloji servisi, sıcaklıkların sabah saatlerinde bazı bölgelerde eksi 12 derece olarak ölçüldüğünü, gece saatlerinde ise eksi 15 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini ifade etti.