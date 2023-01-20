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İngiltere’de şato fiyatına Kadıköy’de daire

İngiltere'de 1 milyon 250 bin sterline satılan bir şato ile Kadıköy'de 28 milyon TL’ye apartman dairesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:29
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İngiltere'de şato almak, Kadıköy'de daire almaktan daha ucuz

İngiltere’de şato fiyatına Kadıköy’de daire
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İngiltere'de 1 milyon 250 bin sterline satılan bir şato ile Kadıköy'de aynı fiyata satılan apartman dairesi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Bu ikisi nasıl aynı fiyata olabiliyor?" diyerek tepki gösterdi.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma şu yorumu yaptı:

Bir kaç yıl önce çevirmenlik yaparken İrlandalı bir misafir yaşadığım yerdeki ev fiyatlarını sormuştu. O zaman 600.000 TL falandı. Dedi ki ‘İrlanda’da o fiyata kale alıyorsun siz manyak mısınız!’ O günden beri İrlanda’da kale bakıyorum.

Ev fiyatlarına gelen yorumlar:

*Ev fiyatları yüzünden gezgin olup göçebe hayata dönüş yapmamıza gerçekten çok az kaldı

* Yorumlar daha komik, sağda ki toplu taşımaya yakınmış ulan 28 milyona ev alan adam toplu taşımayı napsın metrobüsle mi işe gidip gelecek

* Yabancıya satış devam ettiği sürece bu değişmez.

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F. Kerim
20.01.2023 15:53
Komik milletiz vesselam ama ağızla gülünecek cinsten değil... Uyanık olduğunu sanan ama gerçekte ahmağın önde gideni çok memlekette ve ne yazık ki bu güruh oy kullanabilecek gene.... Vah ki ne vah...  
 
Mahir ŞEKİ
20.01.2023 15:45
*Nüfusun 52.000.000'u kendi evinde 42.000.000'u Kirada.. Köyde kasabada ezici çoğunluk ev sahibi.. Yani şehirli nüfusun çoğu kirada ve şehirli zenginlerin 2.-3.-4. evlerinin kiracısı.. Adil mi bu?..  
 
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