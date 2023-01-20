İngiltere’de şato fiyatına Kadıköy’de daire

İngiltere'de 1 milyon 250 bin sterline satılan bir şato ile Kadıköy'de aynı fiyata satılan apartman dairesi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Bu ikisi nasıl aynı fiyata olabiliyor?" diyerek tepki gösterdi.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma şu yorumu yaptı:

Bir kaç yıl önce çevirmenlik yaparken İrlandalı bir misafir yaşadığım yerdeki ev fiyatlarını sormuştu. O zaman 600.000 TL falandı. Dedi ki ‘İrlanda’da o fiyata kale alıyorsun siz manyak mısınız!’ O günden beri İrlanda’da kale bakıyorum.

Ev fiyatlarına gelen yorumlar:

*Ev fiyatları yüzünden gezgin olup göçebe hayata dönüş yapmamıza gerçekten çok az kaldı

* Yorumlar daha komik, sağda ki toplu taşımaya yakınmış ulan 28 milyona ev alan adam toplu taşımayı napsın metrobüsle mi işe gidip gelecek

* Yabancıya satış devam ettiği sürece bu değişmez.