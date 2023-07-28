İngiltere'de tarihin en eski mumyasına büyük ilgi

İngiltere’de bulunan British Museum’da sergilenen 5 bin 500 yıllık en eski insan bedeni “Gebelein Man” ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

KAYNAK: İHA
İngiltere'de tarihin en eski mumyasına büyük ilgi

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan British Museum’da sergilenen en eski insan bedeni Mısırlı bir adama ait.

Milattan Önce 3500 yılında Mısır’ın Gebelein bölgesine gömülen ve 5 bin 500 yıl öncesine ait olduğu belirtilen “Gebelein Man” mumyası, 19’uncu yüzyılın sonunda British Museum’ın Eski Mısır Bilimi Sorumlusu Wallis Budge ve ekibi tarafından Mısır çölündeki Gebelein (bugün Naga el-Gherira) yakınlarındaki sığ kum mezarlardan çıkarılan mumya, 100 yıldır sergilendiği British Museum’da ziyaretçi akınına uğruyor.

İngiltere’nin yanı sıra dünyanın pek çok noktasından müzeyi ziyaret edenler özellikle doğal mumyanın bulunduğu alana gelerek, yüzyıllardır korunan mumyayı inceliyor. Müzede sergilenen mumyanın omzunun sağ kısmından kılıç gibi bir cisimle öldürüldüğünü belirten Müze Yetkilisi Ahmad Wicksen, “Burada bulunan beden British Museum’deki en eski kalıntılardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Alınan önlemlerle 2012 yılında müzeden çıkarılan mumya hastaneye götürülerek hakkında detaylı bilgi edinebilmek için ilk kez tomografiden geçirildi.

KIZIL ADAM OLARAK DA BİLİNİYOR

Günümüzde de orijinalliğini koruyan mumyanın bozulmama sebebinin ise gömüldüğü çölde bulunan kumların altında doğal bir şekilde mumyalanması olduğu ifade ediliyor.

Müzede Mısır’dan getirilen tarihi eserlerin yer aldığı 64’üncü kısımda halka açık bir şekilde sergilenen “Gebelein Man” mumyası, Mısır’a ait kalıntılar bölümünün en ilgili çeken eserlerinden bir tanesi olarak bilinirken, saç renginin kızıl renge yakın olması nedeniyle mumyanın “Kızıl Adam” olarak da adlandırıldığı öğrenildi.

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