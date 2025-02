İngiltere'de VAR depremi: Tartışmalar bitmiyor

Futbolda teknolojinin kullanımı yıllardır tartışma konusu olurken, FA Cup'ta dördüncü turda VAR uygulanmaması büyük yankı uyandırdı. Beşinci turdan itibaren devreye girecek olan VAR'ın yokluğu, çok sayıda tartışmalı pozisyonun yaşanmasına neden oldu.

Bazı teknik direktörler VAR'ın olmamasından memnun kalırken, bazıları ise sistemin yokluğuyla takımlarının mağdur olduğunu savundu. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, "VAR olmadan futbol daha duygusal, daha coşkulu. Gollerinizin iptal edilme korkusu olmadan kutlama yapabiliyorsunuz. Ben böyle olmasından mutluyum." ifadelerini kullandı.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca ise "Bazı kararlar açık ve netti. Çok fazla tartışmalı pozisyon yaşandı ve VAR olsaydı bunlar daha net açığa kavuşturulabilirdi." dedi. Manchester United'ın başındaki Ruben Amorim de Harry Maguire'ın Leicester City'ye karşı attığı son dakika golünün ofsayt olduğunu kabul etti.

FA Cup'ta şu ana kadar çok sayıda tartışmalı karar alındı. Bunlardan bazıları şu şekilde:

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. ???? The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City ???? #EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y

Are we going forward or backwards in football? Harry Maguire scored an offside goal against Leicester and it won them the game. There's no need to play a game without VAR at this age. It's unacceptable!pic.twitter.com/uCuugG6e0S