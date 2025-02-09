İngiltere'de VAR depremi: Tartışmalar bitmiyor

Futbolda teknolojinin kullanımı yıllardır tartışma konusu olurken, FA Cup'ta dördüncü turda VAR uygulanmaması büyük yankı uyandırdı. Beşinci turdan itibaren devreye girecek olan VAR'ın yokluğu, çok sayıda tartışmalı pozisyonun yaşanmasına neden oldu.

Bazı teknik direktörler VAR'ın olmamasından memnun kalırken, bazıları ise sistemin yokluğuyla takımlarının mağdur olduğunu savundu. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, "VAR olmadan futbol daha duygusal, daha coşkulu. Gollerinizin iptal edilme korkusu olmadan kutlama yapabiliyorsunuz. Ben böyle olmasından mutluyum." ifadelerini kullandı.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca ise "Bazı kararlar açık ve netti. Çok fazla tartışmalı pozisyon yaşandı ve VAR olsaydı bunlar daha net açığa kavuşturulabilirdi." dedi. Manchester United'ın başındaki Ruben Amorim de Harry Maguire'ın Leicester City'ye karşı attığı son dakika golünün ofsayt olduğunu kabul etti.

FA Cup'ta şu ana kadar çok sayıda tartışmalı karar alındı. Bunlardan bazıları şu şekilde:

Birmingham City 2-3 Newcastle United: Newcastle'ın Joe Willock'un attığı beraberlik golü, kaleci Bailey Peacock-Farrell'in topu çizgi üzerinde tuttuğunu iddia etmesine rağmen hakem tarafından gol olarak değerlendirildi. Ancak goalline teknolojisinin bulunmadığı sahada kesin bir karar verilmesi zordu.

Watch Joe Willock controversy goal for New Castle . I don’t think it’s a goal but no VAR #BIRNEW pic.twitter.com/IGnnzGIwQF — Phola (@latfash_) February 8, 2025

Leyton Orient 1-2 Manchester City: Leyton Orient'li Jamie Donley, Manchester City ağlarına 50 metreden inanılmaz bir gol attı ancak bu golün öncesinde Nico Gonzalez'e faul yapıldığı iddia edildi.

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. ????



The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

Manchester United 2-1 Leicester City: Harry Maguire, 93. dakikada Bruno Fernandes'in frikiğinden gelen ortayı golle buluşturdu. Ancak Maguire'ın ofsaytta olduğu görüldü fakat VAR olmadığı için gol iptal edilmedi.

Are we going forward or backwards in football? Harry Maguire scored an offside goal against Leicester and it won them the game. There's no need to play a game without VAR at this age. It's unacceptable!pic.twitter.com/uCuugG6e0S — Triple M (@Tripple____M) February 8, 2025

Brighton 2-1 Chelsea: Tariq Lamptey'ın şutu elle oynama tartışması yaratırken, Chelsea'li oyuncular pozisyonun iptal edilmesi gerektiğini savundu. VAR olsaydı, bu gol geçersiz sayılabilirdi.

FA, VAR'ın neden dördüncü turda kullanılmadığı konusunda Aralık ayında bir açıklama yaparak, "Tüm takımlar için tutarlı bir hakemlik anlayışı sağlamak için beşinci turdan itibaren VAR kullanılacak." ifadelerine yer vermişti. Premier Lig statlarında ve Wembley'de VAR uygulansa da diğer statlarda altyapı ve operasyonel maliyetlerden dolayı sistemin bulunmadığı belirtilmişti.

Ancak bu durum futbolseverleri ikiye böldü. Kimileri eski dönemlerdeki gibi hakem hatalarını kabul etmenin futbolun ruhuna uygun olduğunu düşünürken, kimileri ise teknolojinin oyunu daha adil hale getirdiğini savundu.

Tartışmalar devam ederken FA Cup'ın ilerleyen turlarında VAR'ın geri dönüşü futbol kamuoyunun gözleri önünde olacak.