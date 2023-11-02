İngiltere’de yaşayan Bergüzar Korel ev değiştirdi. Yeni mahallesini tanıttı

Bir süredir ailesi ile beraber Londra’da yaşamını sürdüren Bergüzar Korel ev değiştirdi. Ünlü oyuncu yeni mahallesinden paylaşım da yaptı.

Ufuk Cingöz
İngiltere’de yaşayan Bergüzar Korel ev değiştirdi. Yeni mahallesini tanıttı

Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi başarılı dizilerle hafızalara kazınan Bergüzar Korel bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Yeni dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Korel değiştirdiği imajla gündem olmuştu.

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Eşi Halit Ergenç'le birlikte geçen yılın başlarında aldıkları bir kararla İngiltere'ye taşınan Bergüzar Korel çekimlere ara verilir verilmez İngiltere'ye gitti.

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Ev değiştirdiklerini duyuran Korel yeni mahallesinden paylaşım yaptı.

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Ünlü isim pozlarına "Yeni mahalle, yeni hayat" notunu düştü.

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