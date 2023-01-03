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İngiltere’de demir yolu işçileri grevde

İngiltere'de binlerce demir yolu çalışanı, maaş zammı ve çalışma şartları konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle 2 günlük grev başlattı. Grev boyunca tren seferlerinin çoğunluğu yapılamayacak.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:49
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İngiltere’de yeni yılın ilk haftasında demir yolu işçilerinden grev

İngiltere’de demir yolu işçileri grevde
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İngiltere’de grev dalgası yeni yılın ilk haftasında da devam ediyor. Ülkedeki Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Ulusal Sendikasına (RMT) bağlı binlerce demir yolu işçisi, maaş zammı ve çalışma şartları konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle 48 saatlik grev başlattı. Demiryolu şirketi Network Rail tarafından yapılan açıklamada, "Grev nedeniyle 8 Ocak Pazar gününe kadar tren seferleri önemli ölçüde azaltılacak. Trenler daha kalabalık olacak ve muhtemelen daha geç başlayıp daha erken bitecek ve bazı yerlerde hiç hizmet verilmeyecek” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper greve yönelik yaptığı açıklamada, masada adil ve makul bir maaş teklifi olduğunu söyledi. Bakan Harper, RMT üyelerinin anlaşmazlığı sona erdirmek için daha fazla görüşme yapmak yerine grevlere devam etmeyi seçmesinin "son derece faydasız" olduğunu ifade etti.

“MÜZAKERE YERİNE TATİLİ SEÇTİLER”

RMT Genel Sekreteri Mick Lynch ise hükümetin grevlerin devam etmesinden memnun göründüğünü söyledi. Lynch, “İlgili tüm taraflar bir anlaşmaya varmak için ne yapılması gerektiğini biliyor, ancak hükümet bunu engelliyor” diye konuştu. Lynch, Noel dönemi boyunca müzakere için istekli olduklarını, ancak diğer tarafın "tatilin tadını çıkarmakla" meşgul olduğunu ifade etti. Lynch, “Görüşme için müsaittik, bizimle görüşmek istemediler. Uzlaşmaya varmak ve grevleri sona erdirmek isteselerdi bunu yapabilirlerdi" diye konuştu.

Demir yolu çalışanları, 6 ve 7 Ocak'ta da iş bırakacak. (İHA)

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