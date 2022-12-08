8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'den 30 yıl sonra ilk kez kömür madeni projesine lisans

İngiltere'den 30 yıl sonra ilk kez kömür madeni projesine lisans

İngiliz hükümeti, 30 yıl sonra ilk kez ülkede bir kömür madenine lisans verildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 01:38
Takip Et

İngiltere'den 30 yıl sonra ilk kez kömür madeni projesine lisans

İngiltere'den 30 yıl sonra ilk kez kömür madeni projesine lisans
+
Aa
-

Hükümetten yapılan açıklamada, İngiltere Kalkınma ve Sosyal Konut Bakanı Michael Gove’un, kuzeybatıdaki Cumbria bölgesindeki bir kömür madeni projesine onay verdiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kömür, eğer ülkede üretilmezse dışardan ithal edilmesi gerekecek olan çeliğin üretim safhasında kullanılacak. Elektrik üretimi için kullanılmayacak" ifadesine yer verildi.

İngiliz basınında, madenden 165 milyon sterlinlik yatırımla yılda 2,8 milyon ton kömür çıkarılmasının beklendiği belirtilerek, hükümetten, 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madenine lisans verildiğine işaret edildi.

Öte yandan, uzmanlar madenin, işler hale gelmesiyle yılda 400 bin ton sera gazı salımına neden olacağını belirtiyor.

Greenpeace’ten yapılan açıklamada, İngiltere’nin iklim bilinci konusunda lider olmak yerine "iklim ikiyüzlülüğü konusunda süper güç olmayı seçtiği" eleştirisinde bulunuldu.

İngiliz hükümeti daha önce 2050 yılı itibariyle ülkede sıfır karbon emisyonu hedeflendiğini aktarmıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
2
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
3
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
4
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿MHP’den BİM’e karşı yeni adım: Gerekirse market açarız
5
﻿MHP’den BİM’e karşı yeni adım: Gerekirse market açarız
﻿MHP’den BİM’e karşı yeni adım: Gerekirse market açarız
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
6
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz saldırının ardından Orhan Uğuroğlu'na konuştu
7
﻿Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz saldırının ardından Orhan Uğuroğlu'na konuştu
﻿Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz saldırının ardından Orhan Uğuroğlu'na konuştu
﻿Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı
﻿Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı
﻿Peru’da yeni devlet başkanı Dina Boluarte göreve başladı
﻿Kuşadası’nda 4 büyüklüğünde deprem
﻿Kuşadası’nda 4 büyüklüğünde deprem
﻿Kuşadası’nda 4 büyüklüğünde deprem
﻿İngiltere'den 30 yıl sonra ilk kez kömür madeni projesine lisans
﻿İngiltere'den 30 yıl sonra ilk kez kömür madeni projesine lisans
﻿İngiltere'den 30 yıl sonra ilk kez kömür madeni projesine lisans
﻿Rize'de uygulamadan kaçan araç takla attı
﻿Rize'de uygulamadan kaçan araç takla attı
﻿Rize'de uygulamadan kaçan araç takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.