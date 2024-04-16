İngiltere’den bir garip yasak. 2009 doğumlular ömür boyu sigara alamayacak

İngiltere’de parlamentoya gelen yeni tasarıyla yeni neslin hayat boyu sigaraya erişiminin önüne geçilmek amaçlanıyor. BBC’de yer alan habere göre, hükümet, “sigarasız jenerasyon” yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışını yasaklamayı planlıyor.

Eğer yasa mevcut haliyle geçerse, bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

Ancak yasa iktidardaki Muhafazakar Parti içinde de tartışma yaratmış durumda.

Tasarıyla ilgili konuşan bazı Muhafazakar Partili vekiller ise yasayı desteklemeyeceklerini söyledi.