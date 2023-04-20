İngiltere'den Erdoğan'ın denizaltı inşası açıklamasına yalanlama

İngiltere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İngiltere denizaltı yaptırmak için işbirliğine gitmek istiyor" açıklamasını yalanladı.

İngiltere'den Erdoğan'ın denizaltı inşası açıklamasına yalanlama

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'nin Türkiye ile denizaltı inşası için işbirliğine gitmek istediği açıklamasına yalanlama geldi. ABD merkezli dijital savunma haberleri sitesi Breaking Defence'e konuşan İngiltere Donanması sözcüsü "Bu görüşmelerden kimsenin haberi yok" dedi.

Artıgerçek’te yer alan habere göre, Erdoğan üç gün önce Üsküdar'da gençlerle bir araya geldiği etkinlikte ABD'den, Pakistan'dan gelerek fırkateyn yaptıranlar olduğunu söyleyerek bunun yanında uçak gemisi ve denizaltı yaptırmak isteyenlerin de olduğunu, İngiltere'nin denizaltı yaptırmak için işbirliğine gitmek istediğini ifade etmişti. Middle East Eye'a konuşan bir kaynak da İngiltere'nin Türkiye ile "mürettebatsız denizaltıların ortak üretimiyle ilgilendiğini" söylemişti.

“KİMSENİN HABERİ YOK”

Ancak Breaking Defence sitesine konuşan İngiltere Donanması Sözcüsü, Birleşik Krallık Denizaltı Teslimat Ajansı, Savunma Nükleer Organizasyonu ve gemi yapımcısı BAE Systems ekipleri de dahil olmak üzere bu konudaki görüşmelerden kimsenin haberi olmadığını iddia etti.

İngiliz askeri deniz teşkilatları, denizaltı meseleleriyle ilgili Türkiye ile görüşmelerde bulunmasa da İngiltere merkezli Royal United Services Institute adlı savunma alanındaki düşünce kuruluşunda araştırmacı olarak çalışan Sidharth Kaushal son birkaç yılda İngiliz savunma yetkilileri tarafından Türkiye'ye bir dizi "üst düzey ziyaret" gerçekleştiğini vurguladı.

BAYRAKTAR’IN BAŞARISINI TEMEL ALDILAR

İngiltere'nin Türkiye'ye Suriye'deki operasyonları nedeniyle ilk olarak 2019'da uyguladığı silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmasından bu yana savunma işbirliğinin sıkılaştığını söyleyen Kaushal "Şaşırtıcı olmayan kısım, Türkiye'nin mürettebatsız yetenekler geliştirmekten bahsetmesi, çünkü birçok yönden kendilerini bu alanda çığır açan bir aktör olarak satmaya çalıştılar ve büyük ölçüde Bayraktar TB-2'nin başarısını temel aldılar" dedi.

Kaushal “İngiltere'nin Türkiye ile ortak üretimle ne elde edeceği konusuna gelirsek, Kraliyet Donanması mürettebatsız sualtı gemileri geliştirmek ve tedarik etmek için endüstri ile çalışma açısından biraz mesafe kat ettiğinden, bunu değerlendirmek daha zor görünüyor" ifadesini kullandı.

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