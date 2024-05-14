İngiltere'den getirdikleri cenazenin külünü Türkiye'deki denize döktüler! Plajda panik başladı

Muğla'nın Marmaris’te bir grup İngiliz turist, hayatını kaybeden yakınlarının küllerini Marmaris’e döktü. Ölen kişinin küllerinin kıyıya yakın yerde denize dökülmesinin sağlık açısından zararlı olabileceği eleştirileri üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı personeller denizden numune alarak inceleme yapacak.

Marmaris ilçesinde dün sabahın erken saatlerinde Uzunyalı plajında bir grup İngiliz turist, İngiltere’de hayatını kaybeden yakınlarının küllerini törenle denize döktü.

Bu sırada denize giren bölge halkı plaja bu kadar yakın bir yerde ölmüş bir insanın bedeninden geriye kalan küllerinin denize atılmasının sağlık açısından zararlı olabileceğini tahmin ederek bu durumu eleştirdi. Vatandaşların tepkiler üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı personellerin denizden numune alacağı öğrenildi.