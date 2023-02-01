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İngiltere son 10 yılın en büyük grevine sahne oluyor

İngiltere'de kamu işçilerinin de aralarında bulunduğu yarım milyon kişi, iyileştirilmiş çalışma şartları için greve gitti.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:22
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İngiltere'den son 10 yılın en büyük grevi. 500 bin kişi katıldı

İngiltere son 10 yılın en büyük grevine sahne oluyor
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İngiltere'de kamu işçilerinin de aralarında bulunduğu yarım milyon kişi, iyileştirilmiş çalışma şartları için greve gitti.İngiltere'de, 2011'den bu yana en büyük ve geniş katılımlı grev dalgası yaşanıyor.

Greve öğretmenler, kamu personeli, üniversite ve demir yolu çalışanları da katıldı.Yüz binlerce çalışanın isteği, ücretlerine enflasyonun üzerinde artış yapılması.

Sokaklar hareketliyken, itfaiye çalışanları da grev kararı aldı.Anlaşma sağlanamazsa, itfaiyeciler 20 yıl aradan sonra ilk kez greve gidecek

İngiltere'de, demiryolu çalışanlarının ücret, iş güvenliği ve çalışma koşulları sebebiyle katıldığı grev, ülke genelinde büyük ulaşım sıkıntılarına neden olmaya devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da grev sonucunda raylı sistem ulaşım servislerinin bir kısmı askıya alınırken bir kısmı aralıklı olarak hizmet veriyor. Greve katılan sendikalardan biri olan, Lokomotif Mühendisleri ve İtfaiyeciler (ASLEF) Genel Sekreteri Mick Whelan Euston Tren İstasyonu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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