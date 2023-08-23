İngiltere'den Türkiye'ye gelen uçakta bomba alarmı. Şaka dediler gerçek çıktı

İngiltere’de bulunan Jet2 Havayollarına ait bir yolcu uçağının 16.45’te olan Antalya seferi esnasında bir yolcunun elinde bir patlayıcı düzenek olduğunu söylemesi ile uçağa özel kuvvetlere ait bir ekip geldi.

Uçağa gelen özel kuvvetler ve havaalanı ekiplerinin müdahalesi sonrasında, şahısta herhangi bir bombanın veya düzeneğinin olmadığı tespit edildi.

Leicester Polisi, yakalanan 49 yaşındaki erkeğin patlayıcı madde bulundurma şüphesi ile tutuklandığını açıkladı.

Polis sözcüsü daha sonra yaptığı açıklamada şahsın kefalet ile serbest bırakıldığını açıkladı.

16:45’te İngiltere’den kalkıp Antalya’ya sefer düzenlemesi planlanan uçak, olay sebebi ile 20.18’te seferini düzenleyebildi.