İngiltere'den Türkiye'ye gelen uçakta bomba alarmı. Şaka dediler gerçek çıktı

İngiltere’den Antalya’ya gelmek üzere olan bir yolcu uçağında, yolculardan birisi üzerinde bomba olduğunu söyleyince uçağa gelen özel tim, şahsı gözaltına aldı.

İngiltere'den Türkiye'ye gelen uçakta bomba alarmı. Şaka dediler gerçek çıktı

İngiltere’de bulunan Jet2 Havayollarına ait bir yolcu uçağının 16.45’te olan Antalya seferi esnasında bir yolcunun elinde bir patlayıcı düzenek olduğunu söylemesi ile uçağa özel kuvvetlere ait bir ekip geldi.

Uçağa gelen özel kuvvetler ve havaalanı ekiplerinin müdahalesi sonrasında, şahısta herhangi bir bombanın veya düzeneğinin olmadığı tespit edildi.

Leicester Polisi, yakalanan 49 yaşındaki erkeğin patlayıcı madde bulundurma şüphesi ile tutuklandığını açıkladı.

Polis sözcüsü daha sonra yaptığı açıklamada şahsın kefalet ile serbest bırakıldığını açıkladı.

16:45’te İngiltere’den kalkıp Antalya’ya sefer düzenlemesi planlanan uçak, olay sebebi ile 20.18’te seferini düzenleyebildi.

ekran-goruntusu-2023-08-23-103813.png

ekran-goruntusu-2023-08-23-103616.png

f4kt3iiwmaaovff.jpg

ekran-goruntusu-2023-08-23-103558.png

ekran-goruntusu-2023-08-23-103228.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Son Haberler
Memurlara verilecek zam belli oldu Güncel
Memurlara verilecek zam belli oldu
Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yangın tekrar başladı Güncel
Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yangın tekrar başladı
Gündüz gözüyle sintinesini Marmara Denizi'ne boşalttı. Allah belanızı versin Güncel
Gündüz gözüyle sintinesini Marmara Denizi'ne boşalttı. Allah belanızı versin
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Güncel
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Ferec duası nedir? Ferec duası nasıl okunur anlamı nedir? Keşfet
Ferec duası nedir? Ferec duası nasıl okunur anlamı nedir?
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı Ekonomi
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyonu aştı
Çanakkale'de itfaiye eri cehennemin içinde çekti. Yangının tam ortasından görüntüler geldi Güncel
Çanakkale'de itfaiye eri cehennemin içinde çekti. Yangının tam ortasından görüntüler geldi