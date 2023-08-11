İngiltere'den Zaniolo için 30 milyonluk dev teklif

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için İngiltere'den teklif geldi.

İngiltere'den Zaniolo için 30 milyonluk dev teklif

Premier Lig'de mücadele eden Aston Villa, Galatasaray'a Zaniolo için dev bir teklifte bulundu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Aston Villa, Cimbom'a 3 milyon euro kiralama teklifi yaptı.

27 MİLYONLUK TEKLİF
Ayrıca Aston Villa, oyuncunun satın alma opsiyonu için 20 milyon euro, bonus olarak ise 7 milyon euro'luk bir teklif sundu.

Diğer taraftan İngiliz ekibinin oyuncunun kiralık geçirdiği dönemdeki tüm maaşını karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.

Aston Villa menajeri Unai Emery geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Zaniolo tam olarak bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Forvet, 7 veya 10 numara oynayabiliyor. Sahip olduğu özelliklerle bize katkısı olabilecek bir oyuncu ama listemizde başka isimler de var" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın yapılan bu teklife kısa sürede yanıt vermesi bekleniyor.

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