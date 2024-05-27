İngiltere’nin emlak devi Salboy yeni projesini İstanbul’da tanıttı

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İngiltere’nin emlak devi Salboy yeni projesini İstanbul’da tanıttı

İngiltere’nin yeni iş ve finans merkezi olma yolunda ilerleyen Manchester’da, konut yatırımlarına uluslararası yatırımcıların ilgisi her geçen gün artıyor.

2023 yılında %6’lık fiyat artışı ile İngiltere’nin en hızlı değer artışı gösteren şehri konumuna ulaşan Manchester’da, yeni konut projeleri birbiri ardına tanıtılıyor.

Salboy, Obsidian projesini Türkiye Partneri Rotas Investment’la birlikte Istanbul’da tanıttı

2023 yılının sonunda Londra dışındaki ilk markalı konut projesi olma özelliğini taşıyan W Residences Manchester projesini hayata geçiren Salboy, Manchester şehir merkezindeki yeni konut projesi olan Obsidian’ın Türkiye tanıtımını, Rotas Investment ile birlikte Beşiktaş’ta bulunan Shangri-La otelde gerçekleştirdi.

Manchester şehir merkezinde, 250 dairelik lüks bir konut projesi olarak tasarlanan Obsidian’da, lansman dönemindeki 1 ay için toplam stokun %25i satıldı. Proje, şehrin ana finans merkezi olan Spinningfields bölgesine yürüme mesafesinde bulunuyor.

Türk emlak yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Salboy’un kurucu ortağı Simon Ismail ve Rotas Investment yönetici direktörü Arda Ulaşan’ın yanı sıra, Mortgage aracılık firmaları ve Avukatlık firmaları da yer aldı.

Yeni projelere ilgi çok yüksek

Emlak fiyatlarının her geçen gün yükseldiği Manchester’da yeni projelerin satış hızları da oldukça yüksek. Salboy ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Neville’ın sahip olduğu Relentless tarafından ortak olarak hayata geçirilen W Residences Manchester projesi, lansmandan 6 ay sonra 217 dairenin tamamının satıldığını duyurmuştu.

Manchester’da kira artış oranı diğer şehirleri ikiye katlıyor

Emlak fiyatlarının hızlı yükselişine paralel olarak, Manchester’da konut kiraları da hızlı bir şekilde artıyor. Uluslararası emlak firması JLL’in 2023-2024 yılı raporuna göre, Manchester’da yeni konutların kiraları 1 yılda %18’in üzerinde bir artış gösterdi. Çalışan nüfustaki artışa paralel olarak, kiraların da önümüzdeki yıllarda yüksek artış göstermesi bekleniyor.

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