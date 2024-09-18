İngiltere'nin en büyük sağlık araştırma programı başladı

Birleşik Krallık’ın en büyük sağlık araştırma programı olan Our Future Health (Geleceğin Sağlığımız), 24 Eylül itibarıyla Galler genelinde klinikler açmaya başladı. Programın amacı, demans, kanser, diyabet, kalp hastalığı, astım ve felç gibi yaygın sağlık sorunlarının önlenmesi, erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi süreçlerinde büyük adımlar atmak. Önümüzdeki yıl içinde, Galler genelinde yaklaşık 70.000'den fazla randevu sunulacak ve Eylül 2025'e kadar 20 klinik açılması planlanıyor. İlk klinikler Bridgend, Cardiff, Merthyr Tydfil, Swansea ve Wrexham’da faaliyete geçiyor.

Our Future Health, Birleşik Krallık çapında beş milyon gönüllüden veri toplayarak şimdiye kadar elde edilmiş en kapsamlı sağlık portrelerinden birini oluşturmayı hedefliyor. Kliniklerde gönüllülerden kan örnekleri alınacak, fiziksel ölçümler yapılacak ve sağlıkları hakkında geri bildirim sunulacak. Ayrıca, kan basıncı ve kolesterol gibi önemli sağlık bilgileri gönüllülere sağlanacak. Gelecekte, gönüllüler bazı hastalıklara yakalanma riskleri hakkında bilgi alabilecek ve ileri düzey araştırma çalışmalarına katılma fırsatı bulacaklar.

Galler'de, 2040 yılına kadar büyük bir hastalıkla yaşayan kişi sayısının 556.000'e çıkacağı ve bu oranın 6 kişiden 1'den 5 kişiden 1'e yükseleceği öngörülüyor. Bu durum, 2019 yılına kıyasla 137.000 kişilik bir artış anlamına geliyor. Our Future Health, bu artışla mücadele etmeyi ve hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde daha etkili yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında, kliniklerin açıldığı bölgelerde yaşayan kişilere davetiyeler gönderiliyor. 18 yaş üzeri herkes, ourfuturehealth.org.uk adresinden çevrimiçi kayıt yaparak programa katılabiliyor. Kayıt işlemi, online bir sağlık anketinin doldurulması ve ardından kısa bir klinik randevusu alınmasıyla tamamlanıyor.

British Heart Foundation Cymru Başkanı Rhodri Thomas, programın Galler'deki ilk kliniklerinin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Thomas, Galler'de 340.000 kişiyi etkileyen kalp ve dolaşım hastalıklarıyla mücadele için sağlık verilerinin kullanılmasının, bu hastalıkları daha iyi anlamaya yardımcı olacağını vurguladı. Elde edilen bilgilerin, hastalıkları erken dönemde önlemenin ve tespit etmenin yeni yollarını bulmada kritik rol oynayabileceğini belirtti.

Our Future Health programının İcra Kurulu Başkanı ve Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Raghib Ali, programın Birleşik Krallık genelinde büyük bir başarı olduğunu ve Galler'deki kliniklerin açılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti. Dr. Ali, Galler halkını programlarına katılmaya davet ederek, onların kendi sağlıkları hakkında daha fazla bilgi edinebileceklerini ve Galler'deki sağlık eşitsizliklerini azaltmaya yardımcı olabileceklerini söyledi. Ayrıca, Galler'deki araştırmacıların da bu kaynağı kullanarak yeni keşifler yapma fırsatına sahip olacaklarını ekledi.

Galler’in Baş Tıbbi Sorumlusu Sir Frank Atherton, programın Galler'de başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu araştırma sayesinde, sağlık hizmetlerinde önemli gelişmeler sağlanarak Galler’de ve Birleşik Krallık genelinde halk sağlığı ve sonuçlarının iyileştirilme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Galler Sağlık ve Bakım Araştırmaları Direktörü Profesör Kieran Walshe, programın bir parçası olarak Galler'de kliniklerin açılmasının sevindirici olduğunu belirtti. Walshe, pandemi döneminde toplu çabaların gücünün görüldüğünü ve Our Future Health programının, benzer bir güçle Galler'deki gönüllülerden bilgi toplayarak hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yeni çözümler bulunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.