İngiltere'nin en genç bıçaklı katilleri hakkında karar verildi

Geçen yıl 13 Kasım’da Wolverhampton’daki bir parkta 19 yaşındaki Shawn Seesahai, iki 12 yaşındaki çocuk tarafından pala ile öldürüldü. Bu çocuklar, 1993’te James Bulger’ı öldüren Robert Thompson ve Jon Venables’dan bu yana İngiltere’de cinayetten hüküm giyen en küçük çocuklar olarak kabul ediliyor. Yargıç Bayan Yargıç Tipples, katillerin yaşları nedeniyle kimliklerinin açıklanmasını engelleyen haber kısıtlamalarının kaldırılması talebini reddetti. Kurbanın ailesi, Sky News’e hâlâ büyük acı çektiklerini ve oğullarının saldırıya uğradığında yardım için anne veya babasını çağırıp çağırmadığını merak ettiklerini söyledi.

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MAHKEME SÜRECİ VE CEZALAR

Hakim, verilen hapis cezalarının mağdurun ailesine teselli vermeyeceğini belirterek cezasını açıkladı. Çocuklara, Shawn’ı öldürdüklerinde 19 yaşında olduğunu ve yetişkin hayatına yeni başladığını söyledi. Anne ve babası oğullarını, kız kardeşi ise kardeşini kaybetmişti. Hakim, çocukların Shawn’ı tanımadığını ve bir banktan hareket etmelerini istediğinde bir dakikadan az süren bir saldırıda öldürdüklerini belirtti. Ayrıca, Bay Seesahai’nin vücudunu neredeyse tamamen geçen 23 santimetre derinliğindeki yarayı hangi çocuğun açtığından emin olamadığını ekledi. Genç kız, katarakt ameliyatı için İngiltere’ye gitmişti ve saldırıya uğradıktan bir gün sonra Birmingham’da mühendislik kursuna başlayacaktı. Katillerden biri, cinayetten saatler önce pala ile maske takarak fotoğraf çektirdi. Nottingham Crown Mahkemesi’ne göre, çocuklardan biri, Bay Seesahai’yi oyun alanında yürürken omuz darbesiyle karşılamıştı.